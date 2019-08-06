أخبار مصر | برلمانية: حملات التبرع لمعهد الأورام تدل على تلاحم النسيج الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: حملات التبرع لمعهد الأورام تدل على تلاحم النسيج الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحملات التبرعات لمعهد الاورام من قبل عدد كبير من رجال الأعمال، والمشاهير، وايضا المواطنين البسطاء، لما لها من دلالة على تلاحم النسيج الوطني، وتكاتف الشعب المصري، ووقوف جميع فئات المجتمع بجانب الأسر والمتضررين من العمليات الإرهابية.

وأعربت ثابت، عن سعادتها بتضامن الأشقاء العرب على رأسهم دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتبرعها لمعهد الأورام بمبلغ 50 مليون جنيه، للمساهمة في إصلاح تلفيات المعهد التي تسبب فيها الانفجار، ودعت جميع فئات وأطياف المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمصابين والمتضررين من الحادث، والسعي بالتكاتف لعودة معهد الأورام كما كان، مُشيرة إلى أن حملات التبرع لمعهد الأورام تدل على تلاحم النسيج الوطني.