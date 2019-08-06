أخبار مصر | محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له، وممثلي المجلس الإنجيلي العام بالقاهرة لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المسيحيين والمسلمين نسيج وطني واحد يعمل من أجل مصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها، وأن المناسبات الدينية المختلفة دائمًا ما تكون فرصة لإظهار المشاعر الحقيقية التي تربط عنصري الأمة.

وأكد الدكتور أندريه زكى على الجهود المبذولة من جانب المحافظة للارتقاء بالعاصمة وخاصة في مجال العشوائيات والقضاء عليها، ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدعوة للمحافظ لحضور الاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس إحدى مدارس الطائفة بالقاهر.