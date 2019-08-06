أخبار مصر | "عابد" عن حادث معهد الأورام: الجيش والشرطة لن يهدأ لهما بال حتى تطهير مصر من الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عابد" عن حادث معهد الأورام: الجيش والشرطة لن يهدأ لهما بال حتى تطهير مصر من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الخسيس في محيط منطقة قصر العيني، مُتوجها بالدعاء بأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

وأعلن "عابد"، عن تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتأكيد على أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم، مُؤكدًا أن مثل هذه الحوادث لن تخيف جميع المصريين بل تزيدنا جميعا قوة وعزيمة فى مواجهة الارهاب والارهابيين.

وقال "عابد" إن مصر وقائدها وشعبها العظيم وبواسلها من أبناء الجيش والشرطة لن يهدأ لهم بال ابدا حتى يتم تطهير مصر من دنس ورجس الارهاب والارهابيين.

وكان محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة قد شهد انفجارًا مدويًا، مساء أول أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.