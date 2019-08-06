مصر | بـ"عتلة حديدية".. حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج في الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عتلة حديدية".. حبس عاطلين سرقا مخزن زجاج في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس عاطلين لسرقتهما مخزن زجاج في منطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عن تلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من صاحب مخزن زجاج- كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 مفصلات و66 مفصلة كالون، شنيور من داخل المخزن ملكه بالانتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة.