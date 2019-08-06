مصر | تشريح جثة طفل عثر عليه مقتولا في كرداسة

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تباشر نيابة كرداسة، التحقيق حول واقعة العثور على طفل ويدعى "أحمد" مقتولًا بكرداسة، ويبلغ من العمر 10 سنوات، فيما أمرت بتشريح جثة الطفل، للتصريح بالدفن والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وأفاد مصدر داخل النيابة، بأنه عثر على آثار خنق حول رقبة الطفل.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بعد اختفائه فانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد.ع"، وجار التحريات حول الواقعة.