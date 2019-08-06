مصر | إحالة مهندس لتزويره شهادات دورات تدريب لخريجي كلية الهندسة لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مهندس لتزويره شهادات دورات تدريب لخريجي كلية الهندسة لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة مهندس بشركة إنشاءات لاتهامه بتزوير شهادات الدورات التدريبية في مجال "سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق" لترويجها على خريجي كليات الهندسة "حديثي التخرج" مقابل مبالغ مالية، إلى محكمة الجنايات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص على محلات تصنيع الأختام والزنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكى، وطلب تقليد أكلاشيه منسوب صدوره إلى إحدى الجهات النقابية دون تكليف من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت أحدها عن ضبطه، وتبين أنه مهندس بإحدى شركات الإنشاءات مقيم بالجيزة، وعثر بحوزته على خاتم لإحدى النقابات "مقلد" – 9 شهادات لدورات تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - 9 شهادات لدورات تدريبية منسوب صدورها لإحدى جمعيات السلامة والصحة المهنية مدون عليها أسماء مختلفة - 7 كارنيهات مدون عليها باللغة الأجنبية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى السلامة والصحة المهنية بأسماء أشخاص مختلفة.. "جميعها مزورة".

وبمواجهته اعترف باصطناع الخاتم، بقصد استخدامه في تزوير الشهادات والكارنيهات المضبوطة بحوزته، وإعداد شهادات لدورات تدريبية وتعليمية للمهندسين حديثى التخرج فى مجالات "سلامة الإنشاءات والوقاية من الحرائق ونظم إدارة السلامة" مقابل مبلغ مالى قدره 3000 جنيه عن الشهادة الواحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.