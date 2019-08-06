مصر | "آثار خنق".. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آثار خنق".. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النيابة، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفل مقتولا بمنطقة كرداسة، يدعى "أحمد" ويبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكدا أن هناك آثار خنق حول الرقبة.

وفتحت نيابة كرداسة، التحقيق حول واقعة مقتل طفل بعد اختفائه 3 أيام، فيما تستمع لأقوال أهالي المجني عليه.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل بعد اختفائه فانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "أحمد.ع"، وجار التحريات حول الواقعة.