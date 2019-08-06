مصر | استمرار حبس موظفة بـ"الشئون البيئية" وصاحبة شركة لتقاضيهم رشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس موظفة بـ"الشئون البيئية" وصاحبة شركة لتقاضيهم رشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، تجديد حبس موظفة بالشئون البيئية، وصاحبة شركة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات معها في اتهامهما بطلب وتقاضي رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات «فى طور البدء» على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالى ٣٠ ألف جنيه، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضى الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالى والتقارير المزورة.