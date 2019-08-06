مصر | لفرض السيطرة.. استمرار حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لفرض السيطرة.. استمرار حبس عاطلين لحيازتهما أسلحة نارية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت محكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم حلوان معلومات مفادها قيام كل من "ي.ر، 33 سنة، و"إ.ع" 31 سنة، بحيازة أسلحة نارية واستخدامها في المشاجرات وفرض السيطرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي وطلقة من ذات العيار، وعثر بحوزة الثاني على فرد خرطوش و2 طلقة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام فى وقت سابق وتم التجديد.