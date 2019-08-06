مصر | "سقطت في الثانوية".. حفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالبة بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سقطت في الثانوية".. حفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالبة بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نيابة التبين الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة انتحار طالبة بسبب رسوبها في الثانوية العامة، وذلك بعد التأكد بعدم وجود شبه جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي قسم شرطة التبين، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مصرع فتاة عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنطقة الحكر البحري.

وأضافت التحقيقات، أنه بالانتقال والفحص تبين أن الفتاة "ضحى أبو الفتوح"، 18 سنة، مقيمة بمنطقة حكر التبين، قفزت من الطابق الثالث من شرفة العقار محل سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.