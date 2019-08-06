مصر | "عامل صيانة وتطاير شرز".. سر اندلاع النيران في "ماجيك لاند"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عامل صيانة وتطاير شرز".. سر اندلاع النيران في "ماجيك لاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل نشوب حريق بمدينة ملاهي ماجيك لاند وتبين أنه أثناء استخدام عامل صيانة صاروخ لتقطيع جسم معدني تطاير شرز كهربائي امتد إلى ماكيت واهجة مصر المقام على مساحة 300 مترًا، والمصنوع من الفايبر والمعدن ما تسبب في احتراقه وتفحمه بالكامل، ثم إمتدت النيران إلى مبني المحاكاه المجاور له، ما تسبب في احتراق السقف وتمكنت القوات من محاصرة النيران في 50 مترا، والسيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية.

كانت نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على الحريق الذي شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بعد عمليات إطفاء دامت لمدة 30 دقيقة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة ملاهي ماجيك لاند، وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.