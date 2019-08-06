مصر | ضبط عاطلين لسرقتهما مخزن زجاج في الوايلي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين لسرقتهما مخزن زجاج في الوايلي.

وتبلغ لقسم شرطة الوايلي من صاحب مخزن زجاج كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة ( 4 مفصلات - 66 مفصلة كالون، شنيور) من داخل المخزن ملكه.

وبالانتقال والفحص تبين كسر القفل الخاص بالمخزن ووجود بعثرة بمحتوياته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين - سبق اتهامهما في 4 قضايا متنوعة – مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما "عتلة حديدية" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية "، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.