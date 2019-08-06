مصر | بعد 30 دقيقة.. الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق ماجيك لاند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 30 دقيقة.. الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق ماجيك لاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة في السيطرة على الحريق الذي شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بعد عمليات إطفاء دامت لمدة 30 دقيقة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى أن السبب في نشوب حريق بمدينة ملاهي ماجيك لاند، هو أنه أثناء إجراء أحد عمال الصيانة، عملية صيانة بماكيت مصنوع من الفايبر والمعدن وقع خطأ ماتسبب في اختراقه وتفحمه بالكامل، ثم امتدت النيران إلى مبني المحاكاه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب بمدينة ملاهي ماجيك لاند، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مدينة ملاهي ماجيك لاند، وعلى الفور تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وقوات الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها.