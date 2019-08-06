مصر | سقوط عصابة "المسجلة وسائق التوكتوك" لسرقة كبار السن في الحدائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة "المسجلة وسائق التوكتوك" لسرقة كبار السن في الحدائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الحدائق قيام كلٍ من: ربة منزل، مسجلة خطر، سبق اتهامها في 9 قضايا متنوعة، وآخرى، سبق اتهامها في 6 قضايا متنوعة، وسائق "توكتوك"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين وخاصةً كبار السن من أمام مكاتب البريد بأسلوب "النشل" عقب إيهامهم بمساعدتهم وتوصيلهم باستخدام مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأخير.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبحوزة الثالث المركبة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 6 حوادث سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 12 ألف جنيه من متحصلات وقائع السرقة وأضافوا بتصرفهم بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه "، وإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى.. بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهم.