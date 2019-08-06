مصر | في "التلاعب بالبورصة".. النيابة تطلب استدعاء شاهدين إثبات في محاكمة علاء وجمال مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "التلاعب بالبورصة".. النيابة تطلب استدعاء شاهدين إثبات في محاكمة علاء وجمال مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ممثل النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق بعد قبول طلب الرد المقيد برقم 1028 والمقام من المدعى بالحق المدني، استدعاء د.شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عُمران، رئيس البورصة الأسبق.

وأوضح ممثل النيابة، أن سبب الاستدعاء يأتي لأنه سبق لهم أن أصدروا خطابات اعتمدت عليها اللجنة الأخيرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين ابراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا .

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