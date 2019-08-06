مصر | بحضور علاء وجمال مبارك.. ننشر طلبات الدفاع في "التلاعب بالبورصة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور علاء وجمال مبارك.. ننشر طلبات الدفاع في "التلاعب بالبورصة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى طلبات الدفاع خلال محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق بعد قبول طلب الرد المقيد برقم 1028 والمقام من المدعي بالحق المدني.

وأبدى الدفاع، إجمالًا استعداده للمرافعة، والتمس محمد حمودة، الحاضر عن المسؤول عن الحقوق المدنية، سماع أعضاء لجنة الخبراء الأخيرة لمناقشتها، وشدد على أن هدفهم إظهار الحقيقة، وعن علاء وجمال مبارك أكد محاميهم فريد الديب استعداده للمرافعة، وبخصوص حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل نبه القاضي بضرورة حضوره الشخصي.

وقال الدكتور أسامة حسنين عبيد، عضو الدفاع عن المتهمين، إن القضية وصلت للسنة الثامنة وأن جلسة اليوم هي رقم 55 في القضية، مبديًا استعداده للمرافعة وأن ليس لديهم أي طلبات، وعلى ذات المنوال قال المستشار طاهر الخولي، عضو الدفاع، بأن القضية مستمرة منذ ثماني سنوات مؤكدًا أن ذلك يعد رقمًا قياسيًا في التاريخ القضائي، وأشار إلى أن المتهمين على مدار تلك السنوات مُنعوا من السفر وجرى التحفظ على أموالهم، وسأل :"ما ذنب هؤلاء؟"، ليختتم قائلًا :"جاهزين للمرافعة".

وكان قد حضر كل من علاء وجمال مبارك منذ الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.