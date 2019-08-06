شكرا لقرائتكم خبر عن «المحرصاوي»: مستشفيات جامعة الأزهر مستعدة لاستقبال مصابي معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مبعوثًا وممثلًا شخصيًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي أعلن عن كامل الدعم والمساندة لجامعة القاهرة على أثر الحادث الإرهابي الذي شهدته المنطقة الأمامية للمعهد القومي الأورام، معلنًا وضع مستشفيات جامعة الأزهر على أهبة الاستعداد منذ اللحظة الأولى، لاستقبال المصابين وتقديم كافة الخدمات العلاجية التي يمكن أن يحتاجون إليها.
وتلقى رئيس جامعة القاهرة، اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معربًا عن تعزيته لشهداء الحادث الغشيم، وتوجيهه لجميع مستشفيات جامعة الأزهر لتقديم أي مساندة ودعم، ووجه الدكتور الخشت الشكر لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر.
كانت هذه تفاصيل خبر «المحرصاوي»: مستشفيات جامعة الأزهر مستعدة لاستقبال مصابي معهد الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.