شكرا لقرائتكم خبر عن «المحرصاوي»: مستشفيات جامعة الأزهر مستعدة لاستقبال مصابي معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مبعوثًا وممثلًا شخصيًا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي أعلن عن كامل الدعم والمساندة لجامعة القاهرة على أثر الحادث الإرهابي الذي شهدته المنطقة الأمامية للمعهد القومي الأورام، معلنًا وضع مستشفيات جامعة الأزهر على أهبة الاستعداد منذ اللحظة الأولى، لاستقبال المصابين وتقديم كافة الخدمات العلاجية التي يمكن أن يحتاجون إليها.

وتلقى رئيس جامعة القاهرة، اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معربًا عن تعزيته لشهداء الحادث الغشيم، وتوجيهه لجميع مستشفيات جامعة الأزهر لتقديم أي مساندة ودعم، ووجه الدكتور الخشت الشكر لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر.