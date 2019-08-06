شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: الحد الأدنى للهندسة بالمرحلة الثانية 94.2% .. والعلوم السياسية للعلمي 96.7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية والبالغ عددهم 229 ألف و978 طالب بحد أدنى 78.05% للشعبة العلمية و68.05% للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا التزم بترشيح الطلاب وفقاً للرغبات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني وفي حدود القواعد والشروط.

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وقال «عبدالغفار» في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن عدد الذين تقدموا خلال المرحلة 226 ألف طالب، وتخلف عن المرحلة 3976 طالب وطالبة، بينما استفذ عدد 1872 طالب رغباتهم لكتابة رغبات لا تتاسب مع مجموعهم، مشيرا إلى أنه يمكن للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية أو مستنفذي الرغبات التسجيل مرة أخرى مع فتح باب التقدم لطلاب المرحلة الثالثة على أن يكون قبول في الكليات المتاحة لطلاب المرحلة.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم توزيع 149 ألف و475 طالب من الشعبة العلمية على كليات جامعية و22 الف و852 طالب على المعاهد العليا التابعة للوزارة، بينما تم توزيع 48 الف و486 طالب من الشعبة الأدبية على كليات جامعية و3317 طالب على المعاهد العليا، موضحا أنه بالانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية يكون أتم مكتب التنسيق توزيع 369 الف و88 طالب.

وأوضح «عبدالغفار» أن مؤشرات المرحلة الثانية الحد الأدنى للهندسة 94.2%، والتخطيط العمراني 93.9% والحاسبات والمعلومات 90.73%، والفنون جميلة عمارة 90.73% والتمريض 90.12% والفنون التطبيقية 93.17%، والعلوم للرياضة 85،6% وللعلوم 94.39%، والعلوم السياسية للعلمي 96.7% .