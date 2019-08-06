شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس المصرية تبدأ صوم «العذراء».. وتكثيف أمني بمحيطها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية، غدا، الأربعاء، الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم بإقامة قداسات يومية وأمسيات روحية تشمل تماجيد وترانيم ومدائح في السيدة العذراء. وينتهي الصوم الذي يستمر خمسة عشر يوماً في الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام.

وفي السياق ذاته، بدأت مديرية أمن المنيا برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بتعزيز الخدمات الأمنية على الكنائس، خاصة الكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء بكل مدينة لتأمين الأمسيات الروحية اليومية لمدة 15 يوما، وتم غلق محيط الكنائس مروريا ووضع الحواجز المرورية لمنع وقوف السيارات وتعزيز الخدمات المرورية لسحب أي كثافات مرورية متوقعة.