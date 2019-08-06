شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تستعد للعيد بمنافذ «أمان»: توفير 649 فرعًا لتوفير لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لاستكمال واستمرار المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية الشهر الجاري بـ649 فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ «أمان» الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتسعى الوزارة لتوفير منافذ توفير وبيع لحوم الأضاحى للمواطنين بمختلف المحافظات، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

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وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، واستكمالاً للمرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية في مطلع الشهر الماضى، قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردي اللحوم «البلدية- المستوردة» لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

كما قامت الإدارة بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لاستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ649 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

من جانبها، اضطلعت منظومة «أمان» للمنتجات الغذائية، التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، إلى جانب استمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.