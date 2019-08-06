شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم الدعم النفسي لمصابي حادث معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دفعت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان بعدد من فرق الدعم النفسي التابعة لها، بعد وقوع حادث انفجار معهد الأورام.
وتواجد فريق الدعم النفسي مع الحالات، منذ الساعات الأولى للحادث، قبل فجر الاثنين، بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد.
وقامت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة الفريق المناظر للحالات بنفسها، وزارت الفرق المصابين وذويهم بمعهد ناصر، وقدموا الدعم النفسي، ومازال الدعم النفسي مستمرا على مدى ساعات اليوم.
جاء ذلك اهتماما من وزارة الصحة والسكان بالجانب النفسى للمصابين ولكل من تعرض لتجربة أو مشاهدة الحادث الأليم، وسوف تستمر الفرق في زيارة المصابين وذويهم ومتابعتهم بعد خروجهم وتحسنهم من المستشفى.
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