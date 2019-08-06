شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إحالة مدير الشؤون القانونية بمركز دكرنس للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق، بسبب إصداره رخصة بناء على قطعة أرض أثناء وجود نزاع قضائي عليها، مع إيقاف رخصة البناء لحين الفصل القضائي وإحالة أوراق الموضوع للمستشار القانوني للمحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، اليوم، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ردا على شكوى أحد المواطنين من تعدي أحد جيرانه على قطعة أرض ملكه وإصدار رخصة بناء لها رغم وجود نزاع قضائي.

كما قرر المحافظ الغلق الفوري لورشة نجارة بقرية الملعب مركز بلقاس لوجودها داخل الكتلة السكنية، وعدم تشغيل أي ورشة خلال الفترة المسائية، بعد أن تضرر أحد المواطنين من وجود الورشة بجوار منزله.