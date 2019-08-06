شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بمكتبة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له وممثلي المجلس الإنجيلي العام بالقاهرة لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن المسيحيين والمسلمين نسيج وطني واحد يعمل من أجل مصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها، وأن المناسبات الدينية المختلفة دائماً ما تكون فرصة لإظهار المشاعر الحقيقية التي تربط عنصري الأمة.
وأكد الدكتور أندريه زكى على الجهود المبذولة من جانب المحافظة للارتقاء بالعاصمة، خاصة في مجال العشوائيات والقضاء عليها، ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدعوة للمحافظ لحضور الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس إحدى مدارس الطائفة بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.