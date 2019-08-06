شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بمكتبة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس الدكتور أندريه زكي والوفد المرافق له وممثلي المجلس الإنجيلي العام بالقاهرة لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء أن المسيحيين والمسلمين نسيج وطني واحد يعمل من أجل مصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها، وأن المناسبات الدينية المختلفة دائماً ما تكون فرصة لإظهار المشاعر الحقيقية التي تربط عنصري الأمة.

وأكد الدكتور أندريه زكى على الجهود المبذولة من جانب المحافظة للارتقاء بالعاصمة، خاصة في مجال العشوائيات والقضاء عليها، ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدعوة للمحافظ لحضور الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس إحدى مدارس الطائفة بالقاهرة.