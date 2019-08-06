شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ينعي ضحايا حادث معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضحايا الحادث الذي وقع بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام. وقدم محافظ الجيزة، خالص التعازي والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين استشهدوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد راشد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تلك الأعمال لن تنال من أمن مصرنا الحبيبة ولن يزيد هذا الحادث المصريين إلا تماسكًا وترابطًا.

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