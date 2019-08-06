شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بزيارة مستشفى معهد ناصر لتفقد مصابي حادث الكورنيش، البالغ عددهم 9 مصابين، بالإضافة إلى 38 مريضاً من معهد الأورام تم نقلهم لاستكمال علاجهم بمعهد ناصر بمعرفة وزارة الصحة.

واطمأن محافظ القاهرة، خلال الزيارة، على تلقى الجميع العلاج اللازم والرعاية الطبية على أعلى مستوى، وأكد الدكتور صلاح جاد، مدير المستشفى، على استقرار الحالة الصحية لمعظم المصابين، مشيراً إلى أنه يتم تقديم الدعم النفسي لهم لسرعة تعافيهم.

رافق المحافظ في جولته العميد محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتور طارق السيد، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور صلاح جاد، مدير مستشفى معهد ناصر.

محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث معهد الأورام

محافظ القاهرة يتفقد مصابي حادث معهد الأورام