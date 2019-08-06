ننشر قائمة بأسماء الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد في المرحلة الثالثة بالتنسيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي توجد بها أماكن شاغرة للمرحلة الثالثة بتنسيق الثانوية العامة. كانت الوزارة أعلنت نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، اليوم الثلاثاء. Advertisements لمزيد من التفاصيل: الحد الادنى والاماكن الخالي... by Hesham ElGhonimy on Scribd

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