شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 24.6 % انخفاضًا في عجز الميزان التجاري خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجارى خلال مايو الماضي ليبلغ 3.34 مليار دولار مقابل 4.42 مليار دولار الشهر ذاته من عام 2018 بنسبة انخفاض 24.6 %.

وأوضح الإحصاء، في النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو 2019 التي صدرت اليوم، الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6 % لتبلغ 2.68 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 2.64 مليار دولار الشهر ذاته من العام الماضي، مرجعا السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: «أسمدة بنسبة 27.5 %، ملابس جاهزة بنسبة 2.8%، لدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 33.8 %».

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وأشار إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع - خلال الفترة المذكورة - مقابل مثيلتها خلال فترة المقارنة، وأهمها (البترول الخام بنسبة 30.9%، فواكه طازجة بنسبة 43.3 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.0%، أثاث بنسبة 21.2 %).

وبين انخفاض قيمة الواردات بنسبة 14.8 % لتبلغ 6.01 مليار دولار خلال الفترة سالفة الذكر مقابل 7.06 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: «مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 32.3 %، لدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 1.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6%».

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع - خلال مايو الماضي - مقابل مثيلتها الشهر المناظر من العام السابق، وأهمها: (فول الصويا بنسبة 6.0%، لحوم بنسبة 2.3 %، خشب ومصنوعاته بنسبة 4.4%، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بنسبة 5.5 %).