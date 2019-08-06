شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «تفجير معهد الأورام يكشف خسة الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى مقتل نحو 20 شخصًا وإصابة 50 آخرين.

وقال رئيس لجنة الصحة إن «ذلك الهجوم الإرهابي يكشف عن مدى خسة وحقارة الإرهاب الأسود، الذي يسعى بكل ما أوتي من قوة على أن يعمل على المساس بمصر وشعبها، ولم يفرق بين قوي وضعيف، وبين عاجز وقادر على الدفاع عن نفسه، ليكون بمثابة أداة بيد الشيطان يزهق أرواح الأبرياء ويستبيح بها دمائهم».

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وأضاف أن «مصر وشعبها أقوياء، يحالفهم دائمًا النصر بإرادة الله سبحان وتعالى أولًا، ثم قوة رجال جيشها، وبسالة رجال الشرطة، المحفوفة بإخلاص المصريين، ودعمهم لوطنهم، والوقوف والتصدي لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بهذا الوطن الغالي».

وتابع: «الشعوب العربية انتفضت وأصبحت على قلب رجل واحد، بعدما انهالت التبرعات من الأشقاء العرب لصالح معهد الأورام، سيعاد بناء الأجزاء المنهارة منه، وترميم البعض الآخر، حيث تبرع الشيخ محمد بن زايد بمبلغ ٥٠ مليون جنيه، هذا إلى جانب التبرعات المقدمة من رجال الأعمال المصريين، والجمعيات والمؤسسات الخيرية».

واعتبر أن مشهد الالتفاف حول دعم المعهد بمثابة الصفعة القوية على وجه الإرهاب، ورسالة مفادها أن مصر قادرة على تخطي ما يصنعه الإرهاب من مصائد الشر.