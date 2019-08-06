شكرا لقرائتكم خبر عن تبرعات معهد الأورام في ليلة واحدة تتجاوز الـ«80 مليون جنيه»: الباب مازال مفتوحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حملة من التبرعات شهدتها الفضائيات المصرية عبر البرامج المختلفة لصالح معهد الأورام، وذلك عقب الانفجار الذي وقع في محيطه وأسفر عن عدد من المصابين والوفيات.

البداية كانت من قِبَل الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبي، الذي أعلن التبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح التلفيات التي وقعت بالمعهد، وعبر برنامجي «الحكاية» و«مساء DMC» و«على مسؤوليتي»، تم تجميع عدد كبير من التبرعات:

- فقد تبرع رجل الأعمال محمد أبوالعينين بالكميات المطلوبة من السيراميك لترميم المعهد بالكامل من قِبَل مجموعة شركاته.

- تبرع المهندس نجيب ساويرس بمبلغ مليون جنيه لصالح المعهد.

- تبرع رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بمليون جنيه.

- الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، أعلنت عن تبرع بنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 5 ملايين جنيه تحت تصرف معهد الأورام لإعادة ترميمه أفضل مما كان.

- تبرع المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للإنشاءات، بمبلغ 10 ملايين جنيه.

- من جهتها تبرعت جمعية الأورمان بمبلغ 10 ملايين جنيه لترميم معهد الأورام.

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- مؤسسة الجارحي للحديد تبرعت بـ3 ملايين جنيه.

- وأعلن برنامج الحكاية عن تبرع فاعل خير بمليون جنيه رفض ذكر اسمه.

وللتبرع لصالح معهد الأورام بالقاهرة، يمكن بأكثر من طريقة منها بالتليفون أو بالتواجد في المعهد:

- يمكن أن ترسل رسالة بها رقم 777 عبر رقم 9797 سعر الرسالة 5 جنيهات، وهو قيمة التبرع.

- التبرع عبر رقم 777 من خلال شبكة فوري.

- التبرع بأي مبلغ على حساب رقم 777 بجميع البنوك المصرية، وأفرع البريد المصري.

- من خارج مصر سويفت كود NBEGE6CX150.

- عن طريق كروت الائتمان عبر موقع المعهد القومي للأورام www.nci.cu.edu.eg .

- الدفع النقدي للمعهد من خلال مقره في منطقة فم الخليج.

- التواصل على الخط الساخن 19514 من خلال إدارة التبرعات.