شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: نستخدم التبرعات في إعادة تأهيل معهد الأورام وزيادة قدرته الاستيعابية 30% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم استخدام أموال التبرعات التي تم تخصيصها لمعهد الأورام مؤخرا، في إعادة تأهيل المبنى الرئيسي والمباني الأخرى والتي تهشمت واجهتها وغرفها الأمامية، فضلا عن تضرر أنظمة التكييف والمصاعد بسبب الموجة الانفجارية الناتجة عن الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد، مساء الأحد.

وأضاف «الخشت» أنه سيتم استخدام هذه الأموال أيضا في الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام 30% من خلال تأهيل المبنى الجنوبى للمعهد، مؤكدا أنه بدأ هذا المشروع بالفعل منذ ما يقرب من ٨ أشهر، كأحد أكبر المشروعات التي تقوم بها الجامعة، وجار العمل به، حيث تم إنجاز ما يزيد على ٢٥٪؜، وسوف يتم الانتهاء منه ٢٠٢٠، وهو ما يعد نقلة نوعية في خدمة علاج الأورام في مصر، خاصة أنه سوف يجهز بأحدث الأجهزة على مستوى العالم طبقا للمواصفات الدولية.

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وأشار إلى أن مستشفى معهد الأورام تستقبل المرضى من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بواقع 272 مريضًا يوميًا في المتوسط، كما يتلقى 100 مريض يوميًا العلاج الكيماوي بفرع التجمع الأول، مؤكدا أن الجامعة تعمل على زيادة عدد الأيام التي يستقبل فيها المعهد المرضى لأغراض الاكتشاف المبكر على الأورام، وأن هناك خطة متكاملة لتطوير معهد الأورام.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أنه «طبقا لآخر إحصاء بلغ عدد المترددين على المعهد 306477 سنوياً»، مؤكدا أن عدد المرضى المترددين لأول مرة على المعهد يبلغ 26858 وعدد المرضي الداخلين سنوياً للمعهد 7261، مؤكدا أن المعهد يضم نخبة متميزة من أساتذة الأورام على مستوى مصر.

ولفت إلى أن عدد العمليات التي تجرى سنوياً بالمعهد بلغ 4804، وعدد حالات قسم الأشعة 61242، كما أن عدد حالات قسم الطب النووي 6571، وعدد حالات الكيماوي مجاني بالمعهد 21621 حالة، وعدد حالات الكيماوي تأمين بالمعهد 7319، معلنا أن عدد حالات كيماوي الأطفال 15347، وأن عدد مرضى الرعاية جراحة بالمعهد 675 مريض سنوياً، إذ يضم المعهد 313 سريرا حاليا.

وتوجه «الخشت» بالشكر لكل الأفراد والجهات التي بادرت بالتبرع لإعادة تأهيل معهد الأورام، مؤكدا أن هذه هي الروح المصرية التي تظهر في وقت الشدة، وأن المصريين قادرون بهذه الروح العظيمة على دحض الإرهاب الأسود وكسر شوكته.