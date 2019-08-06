شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة المالية» وشركات التأمين على السيارات تبحثان تفعيل التحصيل الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، ونائب المستشار رضا عبدالمعطي، برؤساء شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الإجباري على المركبات، لاستعراض ما تم تنفيذه من خطوات لتفعيل عمل المجمعة، في إطار التحول نحو إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وتحصيلها إلكترونيا.

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، عن صدور قرار من الجمعية العامة للمجمعة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠١٩ يتضمن تفعيل إصدار وثائق التأمين الإجباري على المركبات وتحصيلها إلكترونيا خلال شهر أغسطس الجاري عقب استكمال إجراءات تأسيس مقر المجمعة والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لها.

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وقال المدير التنفيذي للمجمعة إنه تم الاتفاق بين جميع الحاضرين على وضع آليات جدية لحل مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من قبل الاتحاد المصري للتأمين وقبل عيد الأضحى.

وأضاف «لبيب» أن رؤساء شركات التأمين أكدوا على ترحيبهم باستكمال آلية التسوية الودية لمن يرغب من العاملين السابقين بمنافذ المرور، خلال شهر أغسطس الجاري كحد أقصى، عقب إرسال بياناتهم على النموذج المعد خصيصاً لذلك والموجود على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتأمين، وبيان مدى تطابقها مع الشروط والمواصفات للعاملين السابقين بالوحدات المرورية، وسوف بتم البت فيها ابتداء من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر.

فيما أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد سيبادر بنشر إعلان يزيح فيه الستار عن الشروط والقواعد المتبعة لتقديم عدة حلول لاستيعاب مشاكل العاملين السابقين بمنافذ المرور، وإرشاد المتقدمين بآلية تعبئة النموذج المعد لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتأمين، على أن يستمر تلقى الطلبات في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري.

أوضح «الزهيري» أنه سيتم إرسال كافة الطلبات بعد دراستها إلى اللجنة الإدارية للمجمعة على أن يتم البت فيها بشكل سريع ووفقا للقواعد والشروط الموضوعة، ليتم استيعاب نسبة من العاملين السابقين بمنافذ المرور بالمجمعة أو لدى شركة التحصيل التي ستتعاقد معها المجمعة، وذلك حسب نص ملزم بذلك في العقد الذي سيتم توقيعه بين المجمعة وشركة التحصيل، أو تسوية حالتهم وديا، أو تأهيلهم لأي أعمال أخرى لدى شركاتهم.