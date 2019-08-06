شكرا لقرائتكم خبر عن «سفيرة السماء» برنامج جديد عن السيدة العذراء على قناة ctv والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرصت قناة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (سي تي ڤي) على تدشين برنامج جديد يظهر على شاشتها بداية من صوم القديسة العذراء مريم، والذى يستمر لمدة أسبوعين، ويحمل البرنامج اسم «سفيرة السماء»، ويشارك فيه ثلاثة من المذيعين بالقناة، وهم: إسحق يونان، وسالي سمير، وهبة كميل، وتم تصوير البرنامج داخل وخارج مصر.
فقد تم تصوير خمس حلقات داخل محافظات مصر المختلفة، والتى زارتها العائلة المقدسة، كمنطقة الفرما في بورسعيد، ودير المحرق في أسيوط، وعدد من الأماكن الأخرى، وقام بتقديم الحلقات المذيع إسحق يونان.
كما قدمت المذيعة سالي سمير خمس حلقات في لبنان في عدد من الكنائس والأماكن التي تحمل اسم السيدة العذراء، وأشهرها منطقة حريصا بجبل لبنان، وسيدة الشلال، وسيدة المنطرة، وسيدة الحصن، وسيدة النورية، وسيدة زحلة البقاع، وسيدة النجاة، وسيدة بشوات، وسيدة الريح، وسيدة حمطورة.
وأخيراً قدمت المذيعة هبة كميل خمس حلقات في عدد من دول أوروبا، منها فرنسا وبلچيكا واليونان في الأماكن التي تحمل اسم العذراء مريم، وتحمل ذكريات أو معجزات قد حدثت عبر الزمن.
وقد عرضت القناة منذ عدة أيام برومو تشويقيا للبرنامج يجمع الثلاثة مذيعين، ويأتي اهتمام القناة بتنفيذ عمل ضخم مثل سفيرة السماء، لعلمها بقيمة ومكانة العذراء مريم في قلوب الأقباط، سيذاع البرنامج في الخامسة مساءً كل يوم أثناء فترة صوم العذراء مريم.
سبق لقناة «سى تى في» إذاعة برنامج «طريق الفداء من القدس»، ويأتى برنامج سفيرة السماء كتجربة جديدة لنقل الأماكن المرتبطة بالسيدة العذراء حول العالم.
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