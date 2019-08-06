شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ننشر قرار وزير التنمية المحلية بنقل وتعيين 71 قيادة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية، التي شملت نقل وندب 71 قيادة محلية على مستوى المحافظات.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تقوم بإجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين، بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد على من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية إلى سكرتير عام القليوبية، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفي من سكرتير عام مساعد الشرقية إلى سكرتير عام المنوفية ونقل اللواء عصام الدين الليثي من سكرتير عام دمياط إلى سكرتير عام سوهاج.

الحركة الجديدة شملت تعيين ٩ سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين، وهم جمال عبدالرشيد الحسيني من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد دمياط، ومحمد فوزي عوض سلام من رئيس حي السويس إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وأشرف محمد موافي رئيس مدينة قويسنا إلى سكرتير عام مساعد الفيوم، ومحمد حنفي الصافي من رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى سكرتير عام مساعد الشرقية وجمال محمد عبدالله مسعود رئيس مدينة طامية بالفيوم إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، ومحمد محمود أنيس من رئيس حي عابدين إلى سكرتير عام مساعد مطروح وياسر فاروق حفناوي من رئيس مركز ومدينة الخانكة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسام حمودة أحمد من رئيس مركز ومدينة نبروه إلى سكرتير عام مساعد بني سويف، وطارق محمد إبراهيم الوراقي من رئيس حي شرق مدينة نصر إلى سكرتير عام مساعد سوهاج.

وتابع الوزير أن الحركة شملت نقل 53 رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات أخرى.

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كما تضمنت الحركة نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية غير قيادية.

وأضاف أنه حرص في حركة التنقلات على أن تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي، والذين يستطيعون تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة القادمة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين في الشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول لها.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين سنويًا، الأولى في شهر فبراير والثانية في أغسطس من نفس العام، لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.

وشملت حركة رؤساء المدن والأحياء نقل أحمد عبدالمنصف إبراهيم الفار من رئيس مدينة دمياط إلى رئيس مركز ومدينة طامية، وناصر فتحي عبدالسلام من رئيس مدينة مطاي، إلى رئيس حي السيدة زينب، وضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة كرادسة، إلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعبد التواب محمد رفعت محمد رئيس مركز ومدينة الصف، إلى رئيس مركز ومدينة نبروه، ومنال عطية توفيق الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلى رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وهشام علي إبراهيم الطويل رئيس مدينة ههيا الشرقية، إلى رئيس مركز ومدينة أسيوط.

بجانب نقل متولي حسن محمد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إلى رئيس مركز ومدينة فايد، وعمر مصطفي علي فهمي رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة إلى رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ومحمد حلمي محمد محمد رئيس حي شرق أسيوط إلى رئيس مركز مدينة مطاي - المنيا، ووجيه عبد الرازق عبد الغني عمارة رئيس مدينة – عزبة البرج، إلى رئيس مركز ومدينة بني سويف، وإبراهيم عبده نصير سليمان رئيس مركز ومدينة العدوة إلى رئيس مركز ومدينة كفر سعد - دمياط، وأحمد أنور عيسي محمد كريم رئيس مدينة صان الحجر إلى رئاسة حي غرب شبرا الخيمة - قليوبية، ومحمد كمال بهلول خليل رئيس مركز ومدينة بني سويف إلى رئيس مركز ومدينة البدرشين، وخالد محمد عبد المنعم كشك رئيس مركز ومدينة أدكو الى رئيس مركز ومدينة الخانكة، بالإضافة إلى نقل أشرف محمد حسن البيه رئيس مركز ومدينة أسيوط إلى رئاسة مركز ومدينة قويسنا، وطارق محمد بدر الباز رئيس مدينة دهب إلى رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، ونجوى أحمد العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى رئاسة مركز ومدينة القناطر الخيرية، ورحاب محمود محمد المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى رئاسة مدينة جمصة، ومحمد السيد علي ليلة رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى رئاسة مركز ومدينة العدوة - المنيا، وأحمد محمد عبده الإسكندراني رئيس مركز ومدينة مطروح إلى رئاسة حي السويس، وعادل السيد شرشر رئيس مركز ومدينة مشتول السوق إلى رئاسة مركز ومدينة كفر صقر – الشرقية.

ومجدي عبده الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة إلى رئاسة حي شرق مدينة نصر، وأحمد أنور عباس رئيس حي مصر الجديدة – القاهرة إلى رئاسة حي عابدين، ومصطفى محمد سعد مصطفى عبيه رئيس مركز ومدينة منيا القمح – الشرقية إلى رئاسة حي الشرابية- القاهرة، وعاطف محمد كامل مجدي رئاسة مدينة مرسى علم مشرفا علي مدينة راس غارب، وإيهاب محمد رأفت فصيح رئيس حي شمال الغردقة مشرفا على مدينة شلاتين، وسمير صدقي الإمام لطفي رئيس حي وسط إلى رئاسة حي العامرية ثان، وفادي وديع نقولا سمعان رئيس حي العامرية ثان إلى رئاسة حي وسط، وخالد سامي محمد عسر رئيس حي العمرانية إلى رئاسة حي الهرم، ومحمد نور الدين أحمد محمود رئيس حي شمال الجيزة إلى رئاسة حي العمرانية، وإيهاب محمد رشاد أحمد مكاوي رئيس حي الهرم إلى رئاسة حي جنوب الجيزة.

وأسامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي بولاق إلى رئاسة حي شمال الجيزة، وتيسير عبد الفتاح محمد إسماعيل رئيس مدينة الواحات البحرية إلى رئيس حي بولاق، وأيمن السعيد محمد عبد الباقي رئيس مدينة منشأة القناطر إلى رئاسة مركز ومدينة أوسيم، وياسر محمد سامي سالم علي مدين رئيس حي جنوب الجيزة إلى رئاسة مركز ومدينة كرداسة، ورضا علي أحمد قويطة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس إلى رئاسة مركز ومدينة الواحات البحرية، وحسين لبيب حسين رئيس مركز ومدينة البدرشين إلى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وخالد إسماعيل عبد الفتاح المحجوب رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد – الدقهلية إلى رئاسة حي الأزبكية، وصبري محمد عبده سليمان رئيس حي الأزبكية – القاهرة إلى رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد – الدقهلية، وأخيرًا وجدي محمد مسلم زقزوق رئيس حي الخليفة إلى رئاسة مركز ومدينة ملوي- المنيا.

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

قرار وزيرالتنمية المحلية بنقل وتعيين ٧١ قيادة محلية بالمحافظات