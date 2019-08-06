شكرا لقرائتكم خبر عن مميش يقدم كشف حساب في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: السيسي وعد وأوفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المتطقة الاقتصادية، إننا نحتفل اليوم بذكرى غالية على كل مصري وهي الذكرى الرابعة لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، التي حفرها أبناء هذا الشعب العظيم في زمن قياسي أبهر العالم (عام واحد) لتيسير حركة التجارة العالمية وزيادة الطاقة العددية لقناة السويس.

ويتقدم رئيس هيئة قناة السويس ومجلس الإدارة وجموع العاملين بالهيئة وشركاتها بجزيل الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته الفورية ودعمه غير المحدود الذي قدمه لإنجاح المشروع.

وأضاف في كلمته، يأتي ذلك في إطار سعي الرئيس السيسي، لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين في مستقبل أفضل إن شاء الله لتعود مصر إلى ريادتها السياسية والاقتصادية من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة، تجني ثمارها الأجيال الحالية والقادمة، وندعو الله بأن تُكلل كافة جهود سيادته بالنجاح، ونتعهد نحن جموع العاملين بهيئة قناة السويس ببذل كل الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والداعم الرئيسي لاقتصادنا الوطني، كما وجه الشكر الجزيل والتقدير للشعب المصري العظيم الذي سارع في تمويل المشروع ليكتب صفحة جديدة من صفحات الفخار والشرف ويصطف الملايين من جميع فئات الشعب ويجمعوا 64 مليار جنيه في ثمانية أيام فقط.

وتابع اليوم يوفي رئيس الجمهورية بالوعد، ويسعدنا أن نعلن عن رد الفضل للشعب المصري العظيم ونعيد إليه أمواله مع الأرباح شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة الجديدة ومشروعات التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال اليوم والغد.

تمثلت الأهداف الرئيسية من القناة الجديدة في النقاط التالية :

- الاستعداد للتعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة خصوصا سفن الحاويات.

- زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس إيجاباً على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة.

- رفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ وهو ما ثبتت جدواه خلال الأربعة أعوام الماضية.

- القضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر حيث تعتبر قناة السويس هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية.

-خطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة القناة زيادة عائدات القناة من العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.

وقد سجلت قناة السويس منذ افتتاح القناة الجديدة أرقاما قياسية في العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة لتدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق، وفيما يلي بيان بأهم الأرقام التي تحققت خلال تلك الفترة:

- بلغت عائدات القناة خلال العام المالي 2018/2019 أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة بإجمالي عائدات بلغت 5.9 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن العام المالي السابق بنسبة 5.4 %.

- بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال تلك الفترة 70679 سفينة بحمولات قياسية بلغت 4.268 مليار طن بضائع.

- بلغت العائدات بالجنيه المصري خلال العام المالي 2018/2019 رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 104 مليارات و200 مليون جنيه.

القناة تحقق أكبر رقم قياسي في تاريخها بعبور 81 بحمولات 6.1 مليون طن في يوم واحد ونستعد لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم فئة Megamax 24«» بطاقة 23 ألف حاوية.

وواصل مميش في كلمته، نجحت قناة السويس خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن خصوصاً مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري، وقد سجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن. كما تستعد هيئة القناة لاستقبال أكبر سفينة حاويات في العالم MSC GULSUN في أول رحلة بحرية لها عبر قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية وهي من فئة Megamax 24، وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدء الخط الملاحي MSC ببنائها في عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية AE 10/ SILK وذلك بالتعاون مع الخط الملاحي MAERSK LINE.

نهضة عمرانية عملاقة تنقل المنطقة لآفاق المستقبل بأربعة أنفاق عملاقة وخمسة جسور عائمة تربط بين ضفتي القناة ومشروع عملاق للاستزراع السمكي من أجل التنمية المستدامة

في أبريل 2017 كلف رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش رئاسة المنطقة الإقتصادية للقناة ومعها إنطلق مشروع التنمية بمنطقة القناة ليشهد طفرة غير مسبوقة حيث بلغ عدد المشروعات الإقتصادية العاملة بالمنطقة 192 مشروعا عملاقا باستثمارات 25 مليار دولار ونستهدف 55 ملياراً خلال الخمسة عشر عاما المقبلة لتوفر مليون فرصة عمل للشباب المصري في هذه البقعة العزيزة من أرض الوطن.

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وأردف، اسمحوا لنا أن تستعرض مع حضراتكم إجمالي ما تم من أعمال حتى اليوم

المشروعات التنموية في منطقة القناة وتتضمن ما يلي:

- ربط ضفتي القناة في محافظات القناة الثلاث لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة من خلال :

1- تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها عدد 7 معديات بحمولة 320 طن، و6 معديات أخرى حمولة 210 طن.

2- تحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي تحت القناة في الكيلو متر 142.5 بمحافظة السويس.

3- الكباري العائمة: بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبري الشهيد أحمد المنسي بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب صابربالقنطرة شرق، ثم كوبري الشهيد أحمد شبراوي بمنطقة سرابيوم وكوبري الشهيد طه زكي بمنطقة الشط بمحافظة السويس

4- الأنفاق تحت قناة السويس: تضمن ذلك إنشاء عدد 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 متر من سطح القناة، إثنان بالإسماعيلية وإثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادي، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح نفقي الإسماعيلية في شهر مايو الماضي ومن المقرر افتتاح نفقي بورسعيد قريبا بمشيئة الله.

5- جاري البدء في إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدي لتخفيف العبء على نفق الشهيد أحمد حمدي وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء، ويبلغ طول النفق 3200 متر، وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته.

-افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكي على مساحة 7500 فدان لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكي لتمثل نهضة كبيرة في مجال الأمن الغذائي والطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.

- تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات "أحمد فاضل" التي بدأت عملها بالفعل في حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتباراً من بداية يونيو 2018. ويأتي بعدها انضمام السفينة "أمان" لأسطول قناة السويس والتي تعد أكبر وحدة إمداد بالشرق الأوسط لتمثل فتحاً جديداً في مجال خدمات منصات الغاز والبترول في مصر.

- مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتحويله إلى ميناء محوري عالمي يربط الشرق بالغرب ولتتحول المنطقة لتكون قلب للتجارة العالمية، فأنشأنا أرصفة جديدة بطول 5 كم بغاطس يصل إلى 18.5 م وأصبح الميناء قادراً على استقبال السفن العملاقة من طراز triple E وسفن الصبوسفن البضائع العامة ،هذابالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة 24 كيلو متر ما يعظم قدرة الميناء على جذب الاستثمارات الضخمة لمنطقة شرق بورسعيد ويكون بحق جوهرة المواني العالمية .

- إنشاء المنطقة الصناعية على مساحة 63 مليون متر مربع لنبني عليها أكبرُ المصانع والمنشآت الاستثمارية والخدمية، والمباني الإدارية للمنطقة.

- تطوير ميناء العين السخنة في إطار خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية في مجال النقل البحري واللوجستيات لتواكب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، شملت أعمال التطوير إنشاء ساحة للبضائع وتزويد الميناء بأنظمة آلية، وكذلك تنفيذ مشروع إنشاء محطةِ لتداول الحاويات والبضائع.

- إنشاء سلسلة من الموانئ الجديدة والاستراتيجية بالمواصفات اللي تسمح لجميع السفن بالرسو الآمن، وكذلك إنشاء أرصفة عملاقة ومراكز لوجستية ومحطات حاويات مع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية المتكاملة.

- مشاركة كراكات الهيئة في عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل (مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد- مشروع تكريك بوغاز دمياط– مشروع تكريك ميناء جرجوب–مشروع تطهير بحيرة المنزلة - المشاركة في مشروع إحياء النقل النهري بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية (الشمندورات) المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التي تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكباري العائمة بين ضفتي النهر).

- مشاركة هيئة قناة السويس في مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث من المقررإنشاء 100 سفينة في شركات الهيئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم أسطول الصيد المصري.

شركات وترسانات هيئة قناة السويس نافذة جديدة للتنمية الاقتصادية

اتخذت هيئة قناة السويس خطوات جادة نحو تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها ويعزز من مشاركتها في مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.

وظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع في فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة في عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدي شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع في أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانيء المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية في مجال التكريك.

وفي الختام نتقدم بخالص التحية والإعزاز والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المتواصل لمسيرة قناة السويس ومشروعاتها التنموية التي تصب في صالح الوطن، وتيسير سبل الحياة في منطقة القناة، وكذلك الشكر الجزيل والعرفان لشعب مصر العظيم على ثقته ودعمه لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وكذلك الشكر للقوات المسلحة المصرية التي تقوم بدور وطني رائع في حماية القناة وحركة التجارة العالمية براً وبحراً وجواً لتؤمن للعالم وصول الغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج في أقصر وقت ممكن، ونعاهد الله والوطن بأن تظل هيئة قناة السويس برجالها الأوفياء ومعها الهيئة الإقتصادية لمنطقة القناة تعمل ليل نهار لترفع راية مصر أمام العالم أجمع ولتظل القناة شرياناً للحياة والرخاء لمصر والعالم... والله الموفق.