شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تستعد لعيد الأضحى بـ7200 ذبيحة سودانى و200 طن برازيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية الكميات المطلوبة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، والمقرر طرحها في عيد الأضحى، سواء المجمدة أو الطازجة أو الحية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

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وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة في الإسكندرية، إنه تم توفير 1200 ذبيحة لحوم سودانى و6000 ضانى سودانى و50 رأس لحوم برازيلى و200 طن لحوم برازيلى مجمدة و500 خراف حية برقى و200 خراف حية بلدى.

وأوضح «سعد الله» أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال طرح كميات من اللحوم الطازجة والمجمدة والحية بأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق، فتم طرح لحوم شمبرى بسعر 85 جنيها للكجم وضانى سودانى بسعر 95 جنيها للكجم ولحوم برازيلى مجمدة بسعر 68 جنيها للكجم وخراف حية برقى سعر الكجم القايم 68 جنيها والبلدى سعر الكجم القايم 62 جنيها، فضلاً عن نشر 11 شادرا على مستوى الإسكندرية لبيع اللحوم الحية من خلال المجمعات الاستهلاكية للمواطنين وفقا للأسعار المحددة سلفاً.

وأشار إلى أنه تم عمل 25 شادرا لبيع اللحوم المذبوحة في الأماكن التي لا تتواجد بها مجمعات استهلاكية أو منافذ وزيادة المعروض من الدواجن والخضر والفاكهة والسلع الغذائية وزيادة المعروض من الأرز بزيادة تقدر بـ1000 طن تم توزيعها على البقالين لمواجهة الإقبال على الشراء لاحتياجات عيد الأضحى المبارك.