شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستقبل وفدا زراعيًا من إريتريا ويعرض تقديم الدعم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفد من المؤسسة الإريترية للمواشي والغلال الذي يقوم بزيارة مصر حاليا.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الزيارة تأتي في إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي لعام 2019، وإهتمام القيادة السياسية بدعم أواصر التعاون المشترك مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارتي الزراعة والخارحية في إعداد هذه الزيارة نظرا للعلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وإريتريا، واستعداد الوزارة لتقديم كل سبل الدعم الممكنة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

كما أكد أعضاء الوفد أنهم سوف يقوموا بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للجانب الإريتري وما يمكن لمصر أن تقدمه لهم، وذلك في ضوء ما شاهده الوفد من تقدم مصري في مختلف القطاعات الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية أنه وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام الوفد الإريتري بزيارة مشروع الصوب الزراعية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالعاشر من رمضان ومزارع إنتاج الجاموس البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بسخا ومزرعة إنتاج حيواني تابعة للقطاع الخاص حيث تعرفوا على أنظمة الانتاج الحيواني وتربية الجاموس بمصر، كما زار الوفد مصنع لإنتاج الأسمدة ومزارع دينا لإنتاج الألبان.

وأضاف موسى، أن لقاء وزير الزراعة مع أعضاء الوفد الإريتري كانت للإطلاع على نتائج الزيارة والتي كانت تهدف التعرف على الخبرة المصرية في المجال الزراعي والوقوف على ما وصلت إليه مصر من تقنيات وأنظمة في المجال الزراعي وتربية الجاموس.