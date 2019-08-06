شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف لـ«المصري اليوم» تفاصيل حركة «المحليات الجديدة»: 70 قيادة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، حركة تنقلات كبيرة لقيادات الإدارة المحلية، بهدف ضخ دماء جديدة في العمل بالمحافظات.

وقالت مصادر مطلعة داخل الوزارة لـ«المصري اليوم»، إن الحركة تضم أكثر من ٧٠ قيادة محلية في معظم المحافظات، حيث تتضمن تعيين ٣ جدد في منصب سكرتير عام ونقل ٨ من الحاليين، لافتة إلى أنه توجد تغييرات شاملة بمحافظتي الجيزة ودمياط.

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وتابعت المصادر: تتضمن الحركة نقل وتصعيد ١١ رئيس مدينة إلى سكرتير عام مساعد، وتصعيد ٣ سكرتير عام جديد من سكرتيري العموم المساعدين.

وأضافت أن الحركة الجديدة يتم الإعداد لها بعناية منذ شهرين لدفع جهود التنمية بالمحافظات والإسراع ببعض الملفات، وأن الوزير عكف الفترة السابقة على إجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين، بما يساعد في دفع عجلة التنمية علي أرض المحافظات والحصول علي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن حركة التنقلات تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي، التي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين في الشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل علي إيجاد الحلول لها. كما كشفت نقل عدد من رؤساء المدن والأحياء إلي مواقع أخري بنفس المحافظة التي يعملون بها ومحافظات أخرى، بالاضافة إلي نقل بعض القيادات المحلية إلي وظائف إدارية غير قيادية.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين سنويًا، الأولى في شهر فبراير والأخرى في شهر أغسطس، لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.