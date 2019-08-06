شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب رئيس محكمة النقض وأسرته في «انفجار معهد الأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس محكمة النقض، وأسرته، في حادث الانفجار الإرهابي الذي حدث أمام معهد الأورام بالمنيل، أمس.

وقالت وزارة العدل، في بيان لها، إن نائب رئيس محكمة النقض تصادف قيادته لسيارته بصحبة الأسرة في مكان الحادث، والذي نجم عنه إصاباتهم بإصابات متفرقة وتم نقلهم على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وأضافت أن المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وجه مساعده لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية بالانتقال إلى معهد ناصر للاطمئنان على صحة المستشار وأسرته وتلقيهم أوجه الرعاية والعلاج الكاملة وتكليف أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة حالاتهم الصحية والاطمئنان عليهم.