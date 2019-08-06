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مجلس التعاون الخليجي يدين التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مجلس التعاون الخليجي، بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، وأدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف بن راشد الزياني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء (واس)، الثلاثاء، عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تبرهن على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها، ووصفها بأنها جريمة مروعة تتنافى مع جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكد الزياني ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الجبان، والقبض على مرتكبيه وتقديمهم للقضاء العادل، معرباً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

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