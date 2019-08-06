شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة تفقدية إلى مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين، رافقه خلالها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسؤولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينتين، وللتأكد من سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في المواعيد المحددة، وبجودة عالية.

وبدأ «عباس» زيارته بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد خلالها مشروع تنفيذ الفيلات بالمدينة، واطّلع على عينة تشطيب إحدى الفيلات بالمشروع، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا تضم 2103 وحدات سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ ببعض المواقع نحو 40%.

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كما تفقد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، حيث إنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800م، ويتم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م، كما تم تفقد مشروعي «دار مصر- سكن مصر» للإسكان المتوسط، ومشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمدينة.

وأوضح «رجب» أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية 196 عمارة بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط بمدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 80%، وكذا تنفيذ 11232 وحدة سكنية 468 عمارة بمشروع«JANNA» للإسكان الفاخر، كما أنه يجري تنفيذ 6504 وحدات سكنية 271 عمارة بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بنسبة إنجاز بلغت نحو 43%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم عمل الجسات والخوازيق لتنفيذ برجين بعدد 22 دورًا لكل برج، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة إسكان متميز، في 58 عمارة ذات طابع ساحلي بمدينة المنصورة الجديدة، كما أنه يجري حالياً تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسي، و8 أسواق تجارية، ومركز طبي، وكذا تجهيز موقع تنفيذ مشروع جامعة المنصورة الجديدة على مساحة 93 فدانًا جنوب المرحلة الثانية، وعلى بُعد 240 متراً من المرحلة الأولي بالمدينة، للبدء في تنفيذ عدد من الكليات، وتضم كليات «المعاملات القانونية الدولية- إدارة الأعمال- الهندسة- العلوم الطبية- الصيدلة- الأسنان- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات- مكتبة مركزية- مستشفى جامعي- مبنى إدارة- صالة رياضية- معارض»، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالموقع.

كما توجه «عباس» والوفد المرافق له إلى مدينة دمياط الجديدة، وتفقد خلال زيارته المدخل الغربي للمدينة، ومشروع إنشاء الموقف الإقليمي، وكذا مشروع الإسكان المتميز، والملعب الخماسي لخدمة منطقة الإسكان المتميز، وسكن مصر بغرب الحي الخامس بالمدينة.