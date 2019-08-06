رئيس جامعة الأزهر يعزي الخشت في ضحايا حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، العزاء للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع مساء أمس الأحد.

وأكد المحرصاوي لرئيس جامعة القاهرة، استعدادا جامعة الأزهر بكل مستشفياتها وأساتذتها لتقديم يد العون واستقبال أي حالات أصيبت في الحادث.