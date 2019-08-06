بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات قيادات المحليات لرؤساء المدن والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: اعتمد وزير التنمية المحلية صباح اليوم، حركة التنقلات الحديدة في صفوف قيادات المحليات على مستوى الجمهورية والتي شملت ٧١ قيادة محلية. وينشر الخليج 365 بالأسماء، كل حركة التنقلات الخاصة برؤساء المدن والإحياء، كاملة:

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