صور- "مفيش زيه في العالم".. هاني يونس ينشر صورًا لرأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي ومحمد سامي:

نشر هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" صورا لأحد فنادق بمنطقة اللسان في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وعلق يونس على الصور قائلا: "المكان ده مفيش زيه في العالم.. هنا يلتقي النهر بالبحر..مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، متابعا: "تحيا مصر".

ووصف مستشار رئيس مجلس الوزراء في تصريح لمصراوي، المكان الذي يقام فيه الفندق بأنه ليس له مثيل بالعالم قائلا: "مفيش زيه في العالم".

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وقالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة، إن الفندق ملك محافظة دمياط، وتعاقدت عليه الشركة القابضة مقابل حق انتفاع لمدة 49 عامًا، وكان منشأ خرساني فقط ومتهالك.

وأوضحت حطبة في تصريح سابق لمصراوي، أنه بعد توقيع التعاقد، وّلت الشركة القابضة عملية تطوير الفندق، ليصبح فندق 5 نجوم، بتكلفة 230 مليون جنيه، لتديره شركة ألمانية، لمدة 15 عامًا.

وفندق اللسان برأس البر، يقع عند ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط، وحصلت عليه الشركة القابضة بموجب اتفاق مع محافظة دمياط يتضمن حق انتفاع بالأرض والمنشأ الخرساني لفندق اللسان "رأس البر" للشركة القابضة مقابل سداد حق انتفاع للمحافظة بالإضافة إلى نسبة من الإيراد.

ويتضمن الفندق 5 أدوار كما يضم 153 غرفة وجناح يطلان على مجرى نهر النيل وكذلك البحر المتوسط، فضلا عن إنشاء 4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، بالإضافة إلى إنشاء نادي صحي متكامل وكذلك منطقة شاطئية وعدد 2 حمام سباحة، بجانب مجموعة من المطاعم والكافيتريات، في حين يتضمن الطابق الأخير مطعم بواجهة تطل على المعجزة الأرضية وهي نقطة التقاء البحر بنهر النيل.