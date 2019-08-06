طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن زيادة جرائم الخادمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ارتفاع معدل الجرائم التي ترتبط بالخادمات، سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم، أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات.

وأشار النائب، في بيان، الثلاثاء، إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل جرائم الخادمات، وأبرزها تردي أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية وسوء معاملة أصحاب المنزل لهن؛ بما يولد حقدًا طبقيًا لديهن يدفعهن لارتكاب الجرائم.

وأوضح بركات، أن المشكلة تكمن في أن المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل، وعدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة.

وطالب بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة، وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.