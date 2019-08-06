الداخلية تكشف تفاصيل مقتل سائق بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز العثور على جثة سائق، بقطعة أرض فضاء بطريق بلبيس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وشقيقه، بغرض سرقة السيارة وبيعها لشراء مخدرات.

تلقى قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة (سائق "يعمل على سيارة أجرة"-مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بقطعة أرض فضاء بطريق بلبيس بدائرة القسم وبها جرحين طعنيين، وباستدعاء مالك السيارة قرر أن المجني عليه استلم منه السيارة للعمل عليها بتاريخ الواقعة وعدم عودته بالسيارة.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائي عن العثور على السيارة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية وبداخلها سكين "مدممة" وتحديد مرتكب الواقعة (عاطل-مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر-سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه في قضية "سرقة").

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال توجهه لاستقلال السيارة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ("شقيقه"-سائق-مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومحكوم عليه في 4 قضايا "تبديد") وأقر بأنه نظراً لكونهما من مدمني المواد المخدرة ومرورهما بضائقه مالية فخططا لسرقة سيارة أجرة والتصرف فيها بالبيع.

وأضاف المتهمين في اعترافاتهما، انه بتاريخ الواقعة قاما باستقلال السيارة قيادة المجني عليه من شارع أحمد سعيد بدائرة قسم الوايلي بزعم توصيلهما لطريق بلبيس، وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة تعديا عليه بالضرب باستخدام السكين المعثور عليها فأحدثا إصابته التي أودت بحياته واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول، وتم بإرشاده ضبط شقيقه، وبمواجهة الأخير أيد ذلك وأضاف بتسليمه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لزوجته "ربة منزل"، أمكن ضبطها ونفت علمها بكونه من متحصلات حادث سرقة، وبإرشادها تم ضبط الهاتف لدى صاحب سنترال بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.