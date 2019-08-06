بعد 13 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المارة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المارة بأسلوب الخطف.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أفادت قيام (عنصرين إجراميين-لأحدهما معلومات جنائية-مقيمان بدائرة قسم المنيا ومركز المنيا) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المارة بأسلوب الخطف، مُستخدمين في ذلك دراجة نارية خاصة بالمتهم الثاني، متخذان من دائرة قسم شرطة المنيا والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية، وبمواجهتهما اعترفا بما أكدته التحريات وقيامهم بارتكاب 13 واقعة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية" أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا، وأرشدا عن المسروقات عبارة (جهاز لاب توب – جهاز ألعاب فيديو "بلاي إستيشن" -هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.