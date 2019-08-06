ضبط 2 من العناصر الإجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة على منطقة السحر والجمال لضبط وملاحقة المخالفين.

وأسفرت الحملات، عن ضبط عاطل 33 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة المركز، وبحوزته (100 جم لمخدر الحشيش، 18 قرص مخدر - مطواة - هاتف محمول) , بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط عاطل 38 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة المركز، وبحوزته (16 قرص مخدر- مطواة - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.