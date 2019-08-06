إحباط ترويج 2 طن لحوم منتهية الصلاحية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مدير مصنع مواد غذائية بدون ترخيص، لحيازته أكثر من 2 طن مصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أفادت قيام (مالك مصنع غير مرخص لتصنيع السلع الغذائية–بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة) بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية (اللحوم ومصنعاتها) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة تم استهداف المصنع المشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وضبط كميات من مصنعات اللحوم بلغت (1,800 طن "سجق" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – 550 كيلو جرام مصنعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.