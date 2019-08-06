إحباط ترويج 5 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث التموين بوسط وغرب الدلتا، في ضبط أحد الأشخاص "متعهد نقل دقيق للمخابز البلدية لقرى مركز قطور"، لقيامه بحيازة وتجميع (كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة قدرها 5,5 طن) بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة من قبل الدولة لحماية جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.