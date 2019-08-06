محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث التموين بوسط وغرب الدلتا، في ضبط أحد الأشخاص "متعهد نقل دقيق للمخابز البلدية لقرى مركز قطور"، لقيامه بحيازة وتجميع (كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية المدعمة قدرها 5,5 طن) بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة جرائم الاستيلاء على السلع المدعمة من قبل الدولة لحماية جمهور المستهلكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط ترويج 5 طن دقيق مدعم في السوق السوداء بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.