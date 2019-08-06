في 24 ساعة.. ضبط 29 قطعة سلاح ناري و103 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري بحوزة 28 متهما، وتنفيذ 52 ألف و390 حكم قضائي متنوع،
وفي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، ضبطت الحملة 103 قضية مخدرات بحوزة 110 متهمًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.
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